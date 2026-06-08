Ein zylinderförmiger Gegenstand sorgte in Schopfheim für einen Polizeieinsatz. 22 Menschen mussten raus aus dem Gebäude. Welche Befürchtung gab es?

Schopfheim (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands ist ein Mehrfamilienhaus in Schopfheim (Kreis Lörrach) geräumt worden. Der Gegenstand habe sich als ungefährlich herausgestellt, teilte die Polizei am Abend mit. Zunächst hatte es geheißen, der im Zuge eines Nachlassverfahrens in einer Wohnung entdeckte Gegenstand sei «möglicherweise sprengbar».

Es handele sich um einen nicht näher definierten zylinderförmigen Gegenstand, hieß es nun. Auch weitere Räume seien über mehrere Stunden hinweg durchsucht worden, man habe dabei keine gefährlichen Dinge gefunden. Das Haus wurde freigegeben, die 22 zuvor evakuierten Menschen konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand den Angaben zufolge nicht.

In dem mehrstöckigen Gebäude, in dem sich sowohl Wohnungen als auch ein Laden befinden, war auch das Landeskriminalamt (LKA) im Einsatz. Zudem waren Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.