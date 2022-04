Drei Tage nach dem Feuer in einem Wohnhaus in Horb am Neckar ist der mutmaßliche Brandstifter gefasst worden. Der 38-Jährige sei dringend tatverdächtig, das Haus seiner eigenen Familie angesteckt zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Bei dem Brand waren die 72 Jahre alte Mutter und sein ebenfalls 38-jähriger Bruder schwer verletzt worden. Noch am Samstag sollte es einen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter geben. Warum er das Haus der Familie angezündet hat, müsse noch genau ermittelt werden.

Horb am Neckar (dpa/lsw) - Einer Frau war am Freitagabend ein Auto an einer Straße bei Marxzell im Kreis Karlsruhe aufgefallen - etwa 80 Kilometer vom Tatort. Weil sie den Fahndungsaufruf zu dem Mann und seinem Auto gelesen hatte, verständigte sie die Polizei. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten den 38-Jährigen im Wagen. Auch er hat schwere Brandverletzungen, sei jedoch ansprechbar gewesen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wird aber bewacht.