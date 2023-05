Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lange war es still im Landauer Haus am Westbahnhof, aber nun will der Verein Leben und Kultur wieder durchstarten, unter anderem mit einer dreiteiligen Kabarett-Reihe. Den Auftakt macht am Freitag, 22. April, 19 Uhr, Inka Meyer mit ihrem Programm „Zurück in die Zugluft“.

Inka Meyer, die in Erlangen und Mainz aufwuchs, macht sich in ihrem Programm „Zurück in die Zugluft“ auf die Suche nach dem verlorenen Spaß in unserem Alltag, in dem der Ausnahmezustand