Das Haus am Westbahnhof in Landau sieht nach dem Corona-Lockdown das sprichwörtliche „Licht am Ende des Tunnels“. Während die gleichnamige Crowdfunding-Aktion für die neue Lichtanlage läuft, wird für Donnerstag ein Netzwerktreffen Kultur vorbereitet.

Eine neue Ära soll diese Aktion und weitere für die seit 34 Jahren bestehende Kultureinrichtung einläuten. Das ist das Ergebnis des Prozesses Change Management, mit dem