Niedergelassene Ärzte und Ärztinnen im Südwesten wollen am Mittwoch mit Praxisschließungen und weniger Terminen für bessere Bedingungen in ihrem Beruf protestieren. Dazu rief der Hausärzteverband Baden-Württemberg am Montag auf. Ziel der Protestaktion sei es, auf die bedenkliche Situation der hausärztlichen Versorgung hinzuweisen.

Stuttgart (dpa/lsw) - „Die flächendendeckende Patientenversorgung ist massiv gefährdet“, hieß es seitens des Hausärzteverbands Baden-Württemberg am Montag. Es gebe immer weniger niedergelassene Mediziner und die verbleibenden seien mehr- oder überbelastet. Der Verband fordert unter anderem mehr Geld und weniger Bürokratie im Zuge der Digitalisierung.

Information für Patienten und Patientinnen