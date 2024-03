Aus Sicht von Agrarminister Peter Hauk (CDU) sollte die Landwirtschaft an Schulen eine größere Rolle spielen. «Das Ziel sollte sein, dass jeder Schüler im Laufe seines Schullebens mal einen Bauernhof von innen gesehen hat», sagte Hauk am Dienstag in Stuttgart. Das sei notwendig, weil das Wissen um die Themen Landwirtschaft und Garten auch im ländlichen Raum inzwischen vollkommen verloren gegangen sei. «Als ich aufgewachsen bin, hat jede Familie noch einen Nutzgarten mit Salat, Tomaten und mehr gehabt», sagte Hauk. Das sei heute anders.

Stuttgart (dpa/lsw) - Zudem sollten aus Sicht des Ministers Lehrerinnen und Lehrer im Studium stärker in den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung ausgebildet werden. «Wir beobachten, dass Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer oftmals kaum etwas über die Landwirtschaft wissen und dadurch viele Fragen ihrer Schüler nicht beantworten können», sagte Hauk. Man habe deswegen beschlossen, ein Programm zur landwirtschaftlichen Bildung an Pädagogischen Hochschulen weiter zu unterstützen. Damit greife man auch die Kritik von Landwirten auf, dass an Schulen häufig einseitig und verzerrt ein «romantisierendes Bild der Landwirtschaft» gezeichnet werde, so Hauk.