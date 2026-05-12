Viele warten sehnsüchtig auf Sonne und wärmere Tage – doch die Eisheiligen bremsen den Frühling in Baden-Württemberg vorerst weiter aus. Wann ist es denn wieder so weit?

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einer oft verregneten Woche mit Bodenfrost und leichtem Schneefall im Schwarzwald wird sich die Sonne wohl erst in der kommenden Woche wieder anhaltend in Baden-Württemberg blicken lassen. Mindestens bis Samstag bleibe es beim Mix aus Regen, Wind und Sonnenschein, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). «Grundlegend wird sich da erstmal nichts ändern.» Danach steht aber laut Vorhersage ziemlich sicher das nächste Hoch in den Startlöchern.

«Eisheilige» sind hartnäckig

In den kommenden Tagen haben zunächst die sogenannten Eisheiligen den Südwesten fest im Griff. So fest, dass im Hochschwarzwald wenige Zentimeter Neuschnee gefallen sind. Der Feldberg zeigte sich auf Webcams mit einer weißen Mütze.

Zwar soll das Wetter im Land nach DWD-Angaben zunächst etwas freundlicher werden als in den vergangenen Tagen. Der Mittwoch dürfte trotz dichterer Wolkenfelder der trockenste Tag der Woche werden. Auch die Temperaturen sollen laut Vorhersage leicht zulegen und bis zu 17 Grad in der Kurpfalz erreichen.

Schon in der Nacht zum Donnerstag setzt jedoch wieder kräftiger Regen ein, örtlich auch mit kurzen Gewittern. Donnerstag und Freitag bleiben dann meist stark bewölkt, regnerisch und eher kühl.

Eisheilige als Erfahrungswert

Viele Hobbygärtner verfolgen die Entwicklung derzeit besonders aufmerksam. Die «Eisheiligen» gelten seit Jahrhunderten als mögliche Phase für späte Kälterückschläge im Mai, die jungen Pflanzen schaden können. Meteorologisch sind sie allerdings kein festes Naturgesetz, sondern eine überlieferte Bauernregel – ähnlich wie Schafskälte oder Altweibersommer. Dennoch warten viele traditionell ab, bevor sie empfindliche Pflanzen dauerhaft ins Freie setzen.