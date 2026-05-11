Eine symptomfreie Person aus Baden-Württemberg ist nach wochenlangen Strapazen auf dem Kreuzfahrtschiff «Hondius» zu Hause angekommen. Dort ist sie nun lange in Quarantäne.

Stuttgart/ Frankfurt (dpa/lsw) - Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff «Hondius» ist eine symptomfreie Kontaktperson aus Baden-Württemberg nach Hause gebracht worden. Dort beginne sie nun mit einer häuslichen Quarantäne, die mindestens sechs Wochen dauern dürfte. Ihr gehe es weiterhin gut, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart. Es gebe keine Hinweise auf eine Infektion.

Zur Identität der betroffenen Person machte das Ministerium zum Schutz der Persönlichkeitsrechte keine Angaben. Sie war als Teil eines Sonderisolierungstransports mit drei weiteren deutschen Passagieren am späten Sonntagabend aus dem niederländischen Eindhoven nach Deutschland gebracht worden. Nach einer Untersuchung an der Uniklinik Frankfurt sollten alle vier Personen in ihre Heimatregionen nach Bayern, Berlin, Sachsen und in den Regierungsbezirk Stuttgart gebracht werden.

Tägliche Überprüfung der Symptome

Kontaktpersonen sind Menschen, die mit einem nachweislich Infizierten Kontakt hatten. In Deutschland empfiehlt das Robert Koch-Institut (RKI) sechs Wochen Quarantäne für Kontaktpersonen ohne Symptome. Denn zwischen der Ansteckung und einem möglichen Ausbruch der Krankheit können bei diesem Erreger bis zu 45 Tage vergehen.

Evakuierung unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen

Die vier deutschen Passagiere waren zuvor von der Kanareninsel Teneriffa - wo die «Hondius» nach mehreren Wochen auf See angelegt hatte - in die Niederlande ausgeflogen worden. Vor Beginn der Ausschiffung hatten Ärzte die Menschen an Bord epidemiologisch untersucht. Dabei wurden bei keinem der 140 bis 150 Passagiere und Crewmitglieder Symptome festgestellt.