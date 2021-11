Hanna Klein hat ihre gute Form bis zur Deutschen Meisterschaft im Straßenlauf getragen. In Uelzen siegte die 28-Jährige im Trikot des LAV Stadtwerke Tübingen in 31:39 Minuten vor Alina Reh vom SSC Berlin. So schnell war seit 2008, damals siegte Irina Mikitenko in 30:57 Minuten in Karlsruhe, keine mehr bei einer 10-Kilometer-Meisterschaft im Straßenlauf. Klein, in Edenkoben aufgewachsen, ließ die 24-jährige Reh das Tempo auf den fünf Runden machen. Auf dem letzten Kilometer überholte sie die Meisterin von 2018 und EM-Dritte über 10.000 Meter und hatte im Ziel mit neuer persönlicher Bestzeit noch drei Sekunden Vorsprung. Die 1500- und 5000-Meter-Spezialistin steigerte ihre Bestzeit vom 10. Oktober in München nochmals um 31 Sekunden. thc