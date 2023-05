Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit fast 40 Jahren erfreuen sich Albin Braig und Karlheinz Hartmann als „Hannes und der Bürgermeister“ großer Beliebtheit. 1994 wurde der SWR auf das urkomische Duo aufmerksam und strahlte Sketche der beiden aus. Ende 2022 wurde die letzte Folge der populären Reihe aufgezeichnet. Jetzt soll auch auf der Bühne Schluss sein.

Mit 72 und 73 Jahren wollen Braig und Hartmann in Rente. Die Komede-Scheuer Mäulesmühle in Leinfelden-Echterdingen, in der sich die beiden gebürtigen Stuttgarter schon zu