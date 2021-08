Nach mehr als zwei Jahren Corona-Zwangspause absolvierte die Herxheimerin Hannah Steverding wieder ein internationales Voltigierturnier. Im nordwestfranzösischen Le Mans belegte sie in einem hochkarätigen Feld Rang sechs.

„Vom Endergebnis sind wir ganz zufrieden“, sagte Longenführerin und Trainerin Sophie Kuhn. „Das ist schon die Elite, die da vor uns liegt, das sind namhafte Profis, die eher in meinem als in Hannahs Alter sind“, bemerkte die 30-Jährige.

Dass die beiden Südpfälzerinnen nicht ganz zufrieden sind, lag an der Pflicht zum Auftakt. Bei der Vorwärtsschere – der Voltigierer schwingt aus dem Grundsitz in den Handstand, macht mit den Beinen einen Scherenschlag und landet dann im Sitz entgegen der Laufrichtung – unterlief der 22-jährigen Steverding ein Fehler. Sie wäre fast vornübergekippt. „Ich habe ihr im Zirkel noch zugerufen, dass sie die Übung noch mal machen soll. Es war aber so laut durch die Musik, dass sie das nicht gehört hat“, erzählte Kuhn.

In Budapest zählt alles

Steverding war dadurch auch bei der Rückwärtsschere aus dem Konzept gebracht. Co-Bundestrainer Kai Vorberg sagte zu ihr, „sei froh, dass es dir hier passiert ist“. Denn das Turnier diente als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Budapest Ende August. Dort zählt es dann. Mit einem guten Technikprogramm und der viertbesten Kür der Konkurrenz zeigte die 22-jährige Herxheimerin dann ein starkes Comeback, das mit Platz sechs belohnt wurde.

Bis zur WM steht jetzt nur noch eins auf dem Programm: trainieren, trainieren, trainieren. Pferd Royal Flash wurde direkt nach Warendorf gefahren, wo es bis zur WM bleiben wird. „Wir werden auch die meiste Zeit in Warendorf sein“, bemerkte Kuhn.