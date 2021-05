Die Künstlerin Peco Kawashima erhält den Hanna-Nagel-Preis 2020, mit dessen Verleihung eine Ausstellung in der Städtischen Galerie Karlsruhe, ein Katalog sowie ein Ankauf durch das Regierungspräsidium Karlsruhe verbunden sind. Unter dem Titel „Encounters“ zeigt die Künstlerin bis 8. August im ersten Obergeschoss der Städtischen Galerie eine Auswahl ihres aktuellen Schaffens.

Geboren 1979 im japanischen Kyoto, studierte Peco Kawashima nach einem Architekturstudium und einer Ausbildung zur Holzbildhauerin ab 2011 Bildhauerei an der Karlsruher Kunstakademie. Ihr Meisterstudium beendete sie 2017 bei Harald Klingelhöller. Im Zentrum ihrer Arbeiten stehen Themen wie Zeit, Erinnerungen und Emotionen. Dabei arbeitet sie ebenso sinnlich wie konzeptuell.

Für ihr zwölfmonatiges Projekt „Piece of peace“ ging sie 2020 jeden Tag auf einen Menschen zu, um mit ihm über ihre Arbeit zu sprechen und ihm einen Origami-Kranich zu überreichen als ein Symbol des Friedens. Auch das Projekt „I’m thinking about you“ lebt von der aktiven Teilnahme ihrer Mitmenschen. Mit einer Postkarte lädt die Künstlerin dazu ein, ihre Ausstellung zu besuchen und eine Blume mitzubringen. Nach und nach soll durch diese partizipative Geste das Regal mit den noch leeren Reagenzgläsern in der Ausstellung bestückt werden.

Handwerklich anspruchsvoll

Kawashima ist eine Meisterin des Handwerks. Sie drechselt Holz, dengelt Metall und schöpft Papier. So schafft sie Skulpturen von großer haptischer Qualität wie das Holzboot aus dem Ensemble „From me to you“ oder die Kupferschalen „Kleines Meer aus Tropfen“, die durch Salzwasser türkisfarben oxidiert sind.

Der Hanna-Nagel-Preis wurde 1998 auf Initiative von Jutta Limbach als Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts ins Leben gerufen, um bildende Künstlerinnen ab 40 Jahren zu fördern. Geehrt wird zudem das künstlerische Werk von Hanna Nagel (1907-1975), bedeutende Vertreterin der Neuen Sachlichkeit, die an der Badischen Landeskunstschule studiert hat.