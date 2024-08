Ein Bewohner findet auf den Dachboden eines Mehrfamilienhauses eine Handgranate aus dem Ersten Weltkrieg. Das hat auch Folgen für die Nachbarschaft.

Ravensburg (dpa/lsw) - In einem Mehrfamilienhaus in Ravensburg ist eine Handgranate aus dem Ersten Weltkrieg gefunden worden. Mehrere Wohnhäuser im Umkreis des Fundorts mussten am Sonntag laut Polizei geräumt werden. Experten sprengten die Handgranate auf einer nahegelegenen Freifläche. Kampfmittelbeseitigungsdienst, Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Die Anwohner konnten im Anschluss zurück in ihre Wohnungen.

Ein Mann hatte die Waffe auf dem Dachboden des Hauses entdeckt. Es sei unklar, ob einer der derzeitigen Bewohner mit der Handgranate in Verbindung stehe, erklärte ein Polizeisprecher. Vielmehr sei es möglich, dass ein früherer Bewohner diese im Dachgeschoss verstaut und dort vergessen habe. Ein Verfahren sei deshalb nicht eingeleitet worden.