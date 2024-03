Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim können auf den Viertelfinaleinzug in der Champions League hoffen. Im Playoff-Hinspiel um den Einzug in die Runde der besten Acht setzte sich der deutsche Meister am Sonntag mit 29:27 (13:14) gegen das dänische Topteam Ikast Handbold durch. Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt im Rückspiel in Dänemark am kommenden Sonntag.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die Bietigheimerinnen waren als Außenseiterinnen in die Partie gegangen und zeigten mit dem Erfolg auch eine Reaktion, nachdem sie im Endspiel des DHB-Pokals am vergangenen Wochenende überraschend gegen TuS Metzingen gepatzt hatten. In Ludwigsburg war Xenia Smits mit acht Treffern erfolgreichste Torschützin der Gastgeber.

