Handballerin Isabelle Andersson wird dem deutschen Meister SG BBM Bietigheim in der entscheidenden Saisonphase nicht zur Verfügung stehen und lange pausieren müssen. Die 24-jährige Schwedin zog sich im Bundesliga-Spiel bei der Sport-Union Neckarsulm einen Innen- und Kreuzbandriss zu, wie der Club am Freitag mitteilte. Andersson werde sich einer Operation unterziehen müssen, hieß es weiter.

Bietigheim (dpa/lsw) - «Es ist eine furchtbare Geschichte für Isabelle und unsere Mannschaft», sagte Trainer Jakob Vestergaard. «Diese Verletzung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Saison entschieden wird. Das größte Spiel des Vereins in der Champions-League-Geschichte steht an und obendrein geht es um die Verteidigung der deutschen Meisterschaft.»

