Der gebürtige Mannheimer kommt zurück in die Heimat. Nach dem Aufstieg mit Bietigheim unterschreibt Michalski einen neuen Vertrag bei den Löwen.

Mannheim (dpa/lsw) - Der zuletzt an die SG BBM Bietigheim ausgeliehene Handballer Niklas Michalski kehrt zurück zu den Rhein-Neckar Löwen. Der Rechtsaußen hat beim nordbadischen Bundesligisten einen Vertrag bis 2025 unterschrieben, soll aber wohl vor allem in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga eingesetzt werden. In der vergangenen Saison schaffte der 21-Jährige mit den Bietigheimern den Aufstieg in die erste Liga.