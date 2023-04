Handball-Nationalspieler Jannik Kohlbacher wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen verlängern. «Ich bleibe ein Löwe. Die Löwen sind mein Club. Ich fühle mich sehr wohl und sehe keinen Grund, nicht weiterhin hierzu bleiben», sagte der 27-Jährige dem «Mannheimer Morgen» (Donnerstag).

Mannheim (dpa/lsw) - Kohlbacher war 2018 von der HSG Wetzlar zu den Nordbadenern gewechselt, mit denen er gerade erst deutscher Pokalsieger wurde. Die Spiele in dieser Woche mit der deutschen Nationalmannschaft am Donnerstag in Kristianstad gegen Schweden und am Sonntag in Berlin gegen Spanien musste der Europameister von 2016 krankheitsbedingt absagen.

Mit dem anstehenden Verbleib des Kreisläufers haben die Löwen ihre Personalplanungen für die kommende Bundesliga-Saison fast abgeschlossen. Die Leistungsträger Juri Knorr, Patrick Groetzki und Mikael Appelgren haben ihre Verträge bereits verlängert. Zudem verstärkte sich der zweifache deutsche Meister mit Jon Lindenchrone Andersen (Frisch Auf Göppingen), Gustav Davidsson (Hammarby IF/Schweden), Steven Plucnar Jacobsen (KIF Kolding/Dänemark) und Arnor Snaer Oskarsson (Valur Reykjavík/Island).

