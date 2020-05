Die Handball-Oberliga der Männer und Frauen will am 3. Oktober starten. Die pfälzischen Klassen starten nicht? „Wir haben versucht, ein Signal zu setzen“, teilte Ulf Meyhöfer, Präsident des Pfälzer Handball-Verbandes, zur Start-Ankündigung mit. „Wir gehen davon aus, dass die meisten Sporthallen bei uns in der Pfalz ohnehin nicht vor dem Ende der Sommerferien für den Handballsport, so wie wir ihn kennen, freigegeben werden.“

Die Vereine mit eigenen Hallen seien bereits am Start mit Hygienekonzepten, die den zuständigen Behörden zur Genehmigung vorgelegt würden. Die Kommunen seien aktuell eher zurückhaltend, und ein Hygiene-Konzept koste die Vereine sehr viel Geld. Wie es dann einmal mit Zuschauern, Speise- und Getränke-Verkauf aussehe, werde noch ein ganz anderes Thema. Genau diese Einnahmen bräuchten die Vereine, auch um die Runde zu finanzieren. Meyhöfer: „Ob der 3. Oktober realisiert werden kann, bleibt also derzeit offen.“ Den Vereinen werde die Chance gegeben, bereits zu planen und sich über eine Rahmenterminplanung um Hallenzeiten zu kümmern, denn alle anderen Sportarten wollten ja auch zurück.

Es gelte auch zu bedenken, dass bei einer Freigabe für eine Spielrunde seitens der Politik allen Mannschaften eine Chance gegeben werden müsse für sechs Wochen richtiges Training. „Fußball wird ganz sicher vor dem Handball wieder im Spielbetrieb sein. Wir machen derzeit eher Glaskugellesen“, so Meyhöfer.