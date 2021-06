Weil Trainer Uwe Beyerle gesundheitlich kürzertreten muss, hat sich der TV Wörth nach einem neuen Trainer für seine zweite Mannschaft umgesehen und ist laut Männerwart Norman Schmalz fündig geworden: Bernd Henkes übernimmt. Der 58-jährige Henkes wohnt seit März in Haßloch und ist in Kronau Betriebsleiter bei Heidelberger Sand und Kies. Werkleiter dieser Firma ist der Wörther Spieler Nicki Beyerle, er knüpfte die Fäden. Henkes stammt aus dem Saarland und hat jahrelang bei der DJK Oberthal gespielt, die später im männlichen Bereich in der HSG DJK Nordsaar aufging. Er war im Verein auch als Trainer tätig, als Schiedsrichter und im Vorstand.

Weil sich Norman Schmalz, Alexander Werling, Nicki Beyerle, Tobias Bleese und Mario Kehler in die neu entstehende dritte Mannschaft zurückziehen, hat die Vereinsleitung die zweite Mannschaft aus der Verbandsliga abgezogen und lässt sie in der A-Klasse starten. Der erfahrene Torwart Uwe Beyerle wird noch als Torwarttrainer fungieren.