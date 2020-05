Mit 22 Jahren hat Kerstin Zapf ihre Handballkarriere beendet. Der dritte Kreuzbandriss war zu viel gewesen. Sie hatte beim TV Wörth in der Oberliga und Regionalliga gespielt. 16 Jahre später ist sie eine erfolgreiche Jugendtrainerin mit B-Lizenz.

„Schon mit zwölf Jahren habe ich angefangen mit den Super-Minis als Trainerin zu arbeiten. Da war auch meine jüngere Schwester Marlene dabei“, erzählt die Erzieherin. Die Schwester hat es in die Bundesliga geschafft, war jahrelang Nationalspielerin. Kerstin Zapf trainierte dann die Minis und die F-Jugend – auch mit ihren eigenen Kindern. Wer übernahm, konnte sich immer über ihre geleistete Arbeit freuen, denn sie hatte den Kleinen die Grundlagen des Handballs gut beigebracht.

2003 machte die mittlere von drei Schwestern ihren C-Trainer-Schein, letztes Jahr den B-Schein. Jetzt ist sie in der zweiten Saison für die männliche E-Jugend, in der ihr Sohn Lenn spielt, verantwortlich.

In der kurz vor Rundenschluss coronabedingt abgesagten Saison hat die in der Kita „Villa Regenbogen“ in Maximiliansau beschäftige Erzieherin – derzeit Homeoffice und Notgruppen-Betreuung – mit ihren Jungen schon einen großen Erfolg zu verzeichnen. Mit 30:2 Punkten lagen sie an der Tabellenspitze der Pfalzliga vor der TSG Friesenheim (28:2). Zwei Spiele waren noch zu absolvieren.

Keine Meisterkür

„Ich bin mir sicher, dass wir ebenso wie Friesenheim die letzten Spiele gewonnen hätten“, sagt die 38-jährige Trainerin. Dann hätte es, in diesem Jugendbereich üblich, zwei Pfalzmeister gegeben. Meister werden diesmal keine gekürt. Jeder Erste soll vom Verband einen Ball bekommen.

„Ich bin sehr stolz auf meine Buben“, sagt Zapf. Die dreifache Mutter ist im Bild (von links) in der Siegerpose mit Joel Reidenbach, Jannes Van Riet, Lenn Zapf, Aaron Marckworth, David Breitinger, Raik Schloss, Jakob Pfirrmann, Timon Dietz, Felix Jochim und Janis Brunsch.