Jens für Jens, Linkshänder für Linkshänder: Jens Zwißler (40) ist neuer Trainer des Handball-Pfalzligisten TSV Kandel. Er löst Jens Rührer (49) ab, der die Mannschaft in die Pfalzliga geführt hat.

„Ich habe die gleichen Jungs sechs Jahre, wir brauchen mal einen Trainer, der ihnen andere Sachen beibringt“, begründete Rührer den Wechsel ohne Not. Er habe diese, wegen Corona abgebrochene, Runde noch mitnehmen wollen, seine Entscheidung sei ihm schon nach dem Aufstieg klar geworden. Er habe zwei noch relativ kleine Kinder, sei froh, mal am Wochenende zu Hause bleiben zu können. Ein, zwei Jahre wolle er sich eine Pause nehmen.

Wieso Zwißler? „Wir wollten einen jungen Trainer, der erfolgreich Handball gespielt hat. So viele gibt es da nicht“, sagte Rührer. Einen, zwei, drei Favoriten habe sich der Verein notiert, Zwißler sei gleich in den engen Auswahl gewesen.

Beide Trainer, Rührer und Zwißler, haben Gemeinsamkeiten. 1998 führte Rührer die Kandeler Frauen in die Oberliga Pfalz. 2002 war er erstmals spielender Coach der Kandeler Männer (mit Karl-Heinz Borkowski). 2005 übernahm er wieder die Frauen, 2016 sprang er kurz ein in der Dritten Liga, weil Ralf Jochim sein Amt zur Verfügung stellte. Zwißler begann 2013 als Frauen-Trainer bei der SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam, ihm gelang 2017 der Aufstieg in die Dritte Liga. Danach übernahm er in Ottersheim für zwei Jahre die Männer, die SG wurde um den TSV Kuhardt größer. Zuletzt spielte Zwißler in der zweiten Offenbacher Mannschaft.

„Ich habe wieder Lust, mir fehlt etwas“, sagte Zwißler über sein neues Engagement. „Die Spielerei in Offenbach sollte man ab einem gewissen Alter bleiben lassen.“ Er habe auch Gespräche mit anderen geführt, die Gespräche mit Kandel seien die besten gewesen: „Für mich war das schnell klar.“

Nach seiner Kenntnis scheidet aus der Kandeler Mannschaft wahrscheinlich nur ein Spieler aus Studiengründen aus. Bei der Einrichtung der Whats-app-Gruppe hat er gemerkt: „Da sind viele Spieler drin.“ Kandels Mannschaft sei jung und ehrgeizig mit viel Potenzial.

Zwißler spielte höherklassig in Friesenheim, Östringen, Oftersheim/Schwetzingen und Hochdorf Handball. Beim zweiten Engagement in Oftersheim verletzte er sich 2016 schwer.