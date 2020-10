Mit 27:19 (13:8) gewann Handball-Oberligist TV Offenbach am Sonntagabend vor 150 Zuschauern gegen die HSG Eckbachtal. Nach langer Pause war es das erste Spiel mit Wettkampfcharakter für beide Teams. Offenbach fand in der Anfangsphase sein Glück über den Kreis, Fabian Graap traf dreimal nach Zuspielen von Niklas Klein. Das 6:7 (16. Minute) war die letzte Führung der Gäste, ab dann machte Offenbach gehörig Druck. Maximilian Staats erzielte nach cleverem Einlaufen das 11:7. Der ehemalige Eckbachtaler, der von TVO-Coach ein „sehr gutes“ Debüt attestiert bekam, war wenig zuvor noch als Streitschlichter tätig: Immer wieder rieben sich Offenbacher wie Eckbachtaler Spieler aneinander auf, meist war der kontaktfreudige Maximilian Schreiber der Grund, der offensiv viele Fouls zog und defensiv ordentlich austeilte. Teile des TVO-Publikums reagierten in der zweiten Hälfte mit Buh-Rufen. Maximilian Daum traf zum 17:10 (37.), Lukas Klein per Heber zum 24:17 (51.). Den Schlusspunkt setzte Graap nach tollem Anspiel hinter dem Rücken von Felix Kästel (58.).