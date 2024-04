Steißlingen (dpa/lsw) - Bei Sägearbeiten in einem Betrieb in Steißlingen (Kreis Konstanz) hat sich ein 71-Jähriger schwer verletzt. Mit seiner Hand war der Mann in eine große Tischkreissäge gekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Notarzt wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen. Zur weiteren Behandlung wurde der Verletzte am Dienstagvormittag in eine Klinik gebracht.

Pm der Polizei