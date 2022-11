Eine Halloween-Party mit mehreren hundert teilnehmenden Studenten hat in Karlsruhe zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war es im Umfeld der Feier in einem Wohngebiet zu lautem Geschrei gekommen und die Besucher hatten Glasflaschen und anderen Müll auf die Straße geworfen. Die bis zu 300 Gäste waren mitunter derart betrunken, dass sie von Rettungskräften versorgt werden mussten.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Polizisten beendeten die Party in der Nacht auf Dienstag gegen 02.00 Uhr und setzten auch Polizeihunde ein. Feiernde widersetzten sich den Lautsprecherdurchsagen und Platzverweisen, weigerten sich zu gehen, beleidigten die Beamten und zeigten ihnen den Mittelfinger. Einige müssen nun Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten bezahlen, auch Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

