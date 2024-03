In Filderstadt (Landkreis Esslingen) ist eine 750 Quadratmeter große Stahlbetonhalle in einem Gewerbepark komplett ausgebrannt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers bestand am Mittwochabend Einsturzgefahr. In der Halle war seinen Angaben zufolge eine Schreinerei untergebracht. Ein Mitarbeiter des Betriebs sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Übergreifen der Flammen auf zwei weitere Hallen konnten die Einsatzkräfte demnach verhindern. Die Ursache des Brandes und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.

