Ein Feuer zerstört ein landwirtschaftliches Gebäude vollständig. Was war in der Halle, dass der Schaden so hoch ist?

Rot an der Rot (dpa/lsw) - Mehrere hunderttausend Euro Schaden hat ein Feuer in einer landwirtschaftlichen Halle im Kreis Biberach verursacht. Menschen seien durch die Flammen nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Jedoch sei die 20 mal 30 Meter große Halle in Rot an der Rot vollständig niedergebrannt.

Das Feuer war demnach aus bislang ungeklärten Gründen am Sonntagabend ausgebrochen. Die Bewohner bemerkten die Flammen und wählten den Notruf, woraufhin etwa 80 Kräfte der Feuerwehr ausrückten. In der Halle waren den Angaben zufolge ein Hackschnitzellager, eine Werkstatt und verschiedene Geräte untergebracht. Es wird ermittelt.