Matthias Ginter kämpft nicht nur für Freiburgs Europapokal-Traum – er will auch Bundestrainer Nagelsmann überzeugen. Fürsprecher gibt es viele - darunter auch Lothar Matthäus.

Freiburg/Vigo (dpa) - Für Matthias Ginter wird auch das größte Europapokalspiel des SC Freiburg wieder zur Schaubühne. Seit Wochen präsentiert sich der Abwehrchef der Breisgauer in bestechender Form - als Stabilisator in der Defensive, aber auch als Vorlagengeber und Torschütze. Kaum eine Partie vergeht ohne mindestens eine entscheidende Aktion.

Im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League beim spanischen Vertreter Celta Vigo am Donnerstag (18.45 Uhr/ RTL) möchte er weiter Eigenwerbung betreiben. Fernziel: das WM-Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Fürsprecher hat der 32-Jährige viele. Rekordnationalspieler und RTL-Experte Lothar Matthäus nannte Ginters Leistung beim 3:0 im Hinspiel «überragend». Trainer Julian Schuster sagte, besser gehe es nicht. SC-Angreifer Igor Matanovic würde Ginter für die WM in den USA, Kanada und Mexiko «definitiv» nominieren. Im Club führt sowieso kein Weg am Leistungsträger vorbei.

WM-Titel ohne Einsatzminute

Auch der Innenverteidiger selbst hat die Hoffnung auf die vierte WM-Teilnahme noch nicht aufgegeben. «Ich versuche das, was ich machen kann, zu beeinflussen», sagte er nach der Hinspiel-Gala gegen Vigo vorige Woche.

2014 wurde Ginter mit der DFB-Elf in Brasilien Weltmeister, kam allerdings nicht zum Einsatz. Auch 2018 saß er nur draußen. Beim Turnier 2022 in Katar wurde er im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica in der Schlussminute eingewechselt, als das Aus in der Vorrunde bereits feststand. Für Ginter ist es das «Allergrößte» für Deutschland aufzulaufen - entsprechend groß ist sein Antrieb, sich noch einmal ins Blickfeld des Bundestrainers zu spielen.

Auch in der Offensive auffällig: Matthias Ginter (l). (Archivbild) Foto: Torsten Silz/dpa

In dieser Saison überzeugt er durch Leistung - auch im Hinspiel traf er. Die Ausgangslage könnte nun kaum besser sein. Ginter warnt jedoch davor, sich schon zu sicher zu sein: «Jedes Spiel birgt neue Chancen und Risiken.»

Der SC stand zuvor noch nie in einem Europapokal-Viertelfinale. Ginter schon. 2016 schied er mit Borussia Dortmund in der Europa League gegen den FC Liverpool aus. Mit der Erfahrung aus vielen Jahren im Profi-Geschäft kann er die teils international noch unerfahrene Freiburger Truppe führen.

Grifo: «Einfach überragend»

«Er ist ein hervorragender Spieler, der wirklich vorangeht und seine Leistung Woche für Woche bestätigt», schwärmte SC-Rekordtorschütze Vincenzo Grifo nach dem Hinspiel. «Er gibt uns unglaubliche Stabilität. Ich weiß nicht, wie viele Zweikämpfe er überhaupt verloren hat, aber er war einfach überragend.» Der Bundestrainer müsse nun entscheiden, «was er damit macht.»

Für Ginter geht es darum, seinen Job zu erledigen, «weniger darum, zu glänzen», sagte er. Der Traum von einem Halbfinale gegen Betis Sevilla oder Sporting Braga lebt, erfordert allerdings noch mindestens 90 Minuten Arbeit. Spaniens Tabellensechster wird anrennen, um den Rückstand wettzumachen.

Beim Liga-Spiel in Mainz (1:0) ließ sich Ginter am Sonntag auch von einer fast über die gesamte Spielzeit blutenden Nase nicht aus dem Konzept bringen und bereitete das Siegtor von Lucas Höler vor. Eine Mentalität, von der sein Club profitiert. Und die vielleicht auch der Nationalmannschaft helfen könnte.