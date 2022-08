Ein Schaden von geschätzt 500.000 Euro ist bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Wilhelmsdorf bei Ravensburg entstanden. Die Flammen brachen am frühen Samstagmorgen in dem Carport aus und griffen auf das Hausdach über, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Bewohner im Alter von 70 Jahren blieben unverletzt und kamen vorläufig bei Nachbarn unter.

Wilhelmsdorf (dpa/lsw) - Die Feuerwehr war mit 10 Fahrzeugen und 99 Wehrleuten im Einsatz und löschte. Die Flammen beschädigten zwei Autos. Die Brandursache war noch unklar. Ein Blitzeinschlag sei unwahrscheinlich, so eine Sprecherin.

