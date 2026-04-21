Eine Maschine gerät in Brand und verursacht einen hohen Schaden bei einer Firma in Neckarsulm. Die Polizei hat bereits einen Verdacht, was das Feuer ausgelöst haben könnte.

Neckarsulm (dpa/lsw) - Ein Brand bei einem Motorenhersteller in Neckarsulm hat einen Schaden in Höhe von rund 500.000 Euro verursacht. Bei der Firma, die Motoren im Druckgussverfahren aus Aluminium herstelle, sei eine ältere Gießmaschine beim Herausnehmen des Motorblocks in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Das Feuer sei durch die Werksfeuerwehren der umliegenden Firmen und die Feuerwehr Neckarsulm schnell unter Kontrolle gebracht worden. Es seien keine Personen verletzt worden.

Als Brandursache werde ein technischer Defekt angenommen, hieß es in der Mitteilung. Erste Messungen der Luft durch das Landratsamt Heilbronn ergaben demnach keine Auffälligkeiten. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen.