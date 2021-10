Flower-Power auf der Bühne der Landauer Festhalle: Am Donnerstag, 20 Uhr, zeigt das Altonaer Theater das Kultmusical „Hair“. Das 1968 uraufgeführte Stück beschreibt mitreißend das Lebensgefühl der Hippie-Generation in den USA Ende der 1960er-Jahre mit Titeln wie „Let the sunshine in“, „Aquarius“, „Good Morning Starshine“ und „Hare Krishna“. Frieden statt Krieg und freie Liebe statt Hass, Gewalt und Rassismus war die Devise. „Hair“ erzählt die Geschichte von Claude aus Oklahoma, der auf dem Weg zum Musterungstermin in New York auf eine Gruppe Hippies trifft und dem Charme des anarchischen Lebensgefühls erliegt. Doch dann muss Claude als Soldat nach Vietnam. Karten gibt es im Rathaus und an Vorverkaufsstellen von Ticket regional, online unter www.ticket-regional.de.