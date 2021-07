Stadtbürgermeister Christian Hutter hat die zweifache Tischtennis-Europameisterin Petrissa Solja vor dem Rathaus in Hagenbach empfangen und ihr alles Gute für die Olympischen Spiele in Tokio gewünscht. Die 27-Jährige aus Büchelberg, die seit 2017 mit ihrem Freund in Hagenbach lebt, gewann Ende Juni bei der Europameisterschaft in Warschau den Titel im Einzel und mit Shan Xiaona im Doppel. Norbert Stehle vom Hagenbacher Verein erinnert sich an die Zeit, als Petrissa Solja im Kindesalter und ihre Geschwister Susanne und Amelie gemeinsam mit ihrem Vater Pavel zum Training in der Schulsporthalle vorbeischauten. In Tokio wird sie im Einzel, Mixed und mit der Mannschaft um olympische Medaillen spielen. In Rio stand sie 2016 im Frauenteam, das Silber gewann. In einem Showmatch vor dem Rathaus ließ die Olympionikin dem Stadtbürgermeister und seinem Vorgänger Franz Xaver Scherrer keine Chance. Sie würden die Spiele live am Fernseher verfolgen und die Daumen drücken, gaben Hutter und der Beigeordnete Tobias Zimmermann der Athletin mit auf den Weg. Petrissa Solja bestritt 2009 ihr erstes Spiel in der Nationalmannschaft. Die beste Europäerin unter den Top 16 spielt für den TSV Langstadt.