Manuel Hagel sieht sich selbst in der Verantwortung für den Wahlkampf seiner Partei in Baden-Württemberg. Und wählt sehr persönliche Worte über seine Familie.

Stuttgart (dpa) - CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel hat die Verantwortung für das Wahlergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg übernommen. Bei der Wahlparty der Partei in Stuttgart sagte er, es sei ihm immer wichtig gewesen, dass mit Führung auch immer Verantwortung verbunden sei. «Gerade deshalb trage ich für den Wahlkampf, trage ich für unsere Kampagne, trage ich für alle Entscheidungen, die wir getroffen haben - und ja, für dieses Ergebnis die Verantwortung.» Zunächst müssten nun die weiteren Prognosen abgewartet werden. «Es kann ein langer Abend werden», sagte Hagel.

Zuvor hatte er allen Wahlkampfhelfern, CDU-Mitarbeitern und seiner Familie für ihren Einsatz gedankt. «Und lassen Sie mich diesen persönlichen Satz noch sagen: Danke vor allen Dingen auch meiner Familie, insbesondere meiner Frau, weil offen gesagt, die letzten Wochen waren für meine Frau, für meine Familie, für mich persönlich eine enorme Belastung.» Nichtsdestotrotz gelte, was Erwin Teufel geprägt habe: Zuerst das Land, dann die Partei und dann die Person.

Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF liegen die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir knapp vor der CDU mit Landeschef Manuel Hagel.