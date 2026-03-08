In seinem Heimat-Wahlkreis Ehingen kann CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel überzeugen. Der 37-Jährige holt sich das Direktmandat.

Stuttgart (dpa) - CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel hat sich nach dem vorläufigen Auszählungsergebnis das Direktmandat in seinem Wahlkreis gesichert. Demnach erhielt er 47,1 Prozent der Stimmen im Wahlkreis Ehingen (Alb-Donau-Kreis). Bei der Landtagswahl 2021 waren es noch 35,9 Prozent gewesen. Der 37-Jährige stammt aus Ehingen und lebt mit seiner Frau und den drei Kindern dort. Hagel hatte um das Amt des Ministerpräsidenten gekämpft. Hochrechnungen von ARD und ZDF sahen aber bei der Landtagswahl die Grünen mit dem Spitzenkandidaten Cem Özdemir knapp vor der CDU.