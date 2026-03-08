Hagel: Regierungsauftrag liegt bei den Grünen.

Laut Hochrechnungen liegt die CDU in Baden-Württemberg hinter den Grünen. CDU-Landeschef Hagel gratuliert.

Berlin (dpa) - Der Auftrag zur Regierungsbildung in Baden-Württemberg liegt nach den Worten von CDU-Landeschef Manuel Hagel bei den Grünen und deren Spitzenkandidat Cem Özdemir. «Als CDU Baden-Württemberg haben nicht wir den Regierungsbildungsauftrag. Der Regierungsbildungsauftrag liegt bei Herrn Özdemir», sagte Hagel am Abend in der ARD. Hagel gratulierte den Grünen zu einem «starken Ergebnis». «Auch ihnen ganz persönlich», fügte der CDU-Spitzenkandidat mit Blick auf den neben ihm stehenden Özdemir hinzu. Dieser bedankte sich dafür.

Hochrechnungen von ARD und ZDF sahen die Grünen vor der CDU. Diese hatte im Wahlkampf in Umfrage lange die Nase vorn gehabt. «Natürlich ist das bitter», sagte Hagel zu dem Ergebnis. Die CDU habe stärkste Kraft werden wollen. Sie habe zwar zugelegt, aber nicht so viel gewonnen, wie sie wollte.