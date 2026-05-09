CDU-Landeschef Hagel holt bekannte Namen und neue Gesichter ins CDU-Team. Welche Rollen sie übernehmen.

Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - CDU-Landeschef Manuel Hagel hat auf dem CDU-Parteitag in Korntal-Münchingen sein Regierungsteam offiziell der Partei vorgestellt. Viele Personalien waren zuvor schon durchgesickert.

- Wirtschaftsministerin bleibt Nicole Hoffmeister-Kraut, sie ist auch zuständig für Handwerk und Tourismus. Staatssekretär in ihrem Haus wird der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger.

- Verkehrsministerin wird Nicole Razavi, ihr Staatssekretär wird der bisherige Umweltpolitiker Raimund Haser sein.

- Agrarministerin wird Marion Gentges - sie wechselt wie erwartet aus dem Justizministerium. Gentges ist auch zuständig für Heimat. Agrar-Staatssekretärin wird die Abgeordnete Sarah Schweizer.

- Justiz- und Migrationsminister wird der ehemalige Bundestagsabgeordnete Moritz Oppelt. Staatssekretär in dem Haus bleibt Siegfried Lorek, er hat als Staatssekretär Kabinettsrang, darf also im Kabinett mitstimmen.

- Kultusminister wird der Bundespolitiker Andreas Jung. Sein Staatssekretär wird Andreas Deuschle, ehemaliger Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion.

- Minister für Innen, Digitalisierung und Europa wird Manuel Hagel selbst, die Staatssekretärin im Innenministerium wird die Abgeordnete Cornelia von Loga. Die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer wird Chief Digital Officer des Landes. Reiner Moser wird Staatssekretär für die Polizei. Elmar Steinbacher wird beamteter Staatssekretär.

- Neue Landesgeneralsekretärin der Südwest-CDU wird die Europaabgeordnete Andrea Wechsler.