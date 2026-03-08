Nina Anhan, die Frau des Rappers Haftbefehl, entdeckt die Einbrecher in ihrem Haus selbst – der Schock verfolgt sie bis heute. Was sie nachts trotz des neuen Hightech-Schutzes nicht loslässt.

Böblingen (dpa) - Die direkte Begegnung mit den Einbrechern macht der Frau des Rappers Haftbefehl auch gut drei Wochen nach Vorfall schwer zu schaffen. «Seit dem Einbruch muss ich vieles erst verarbeiten», schreibt Nina Anhan auf Instagram. «Es steckt noch tief in mir.»

Die gebürtige Stuttgarterin hatte die dunkel gekleideten Täter nach Polizeiangaben Mitte Februar auf frischer Tat entdeckt, als diese auf abendlichem Beutezug waren. Von den Männern fehlt bislang jede Spur.

Anhan: Mit der Dunkelheit kommt die Angst

Sie habe zuletzt im Haus der Familie im Kreis Böblingen schlecht geschlafen, schreibt die Frau von Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt und derzeit als größter Star der Deutschrap-Szene gilt. «Und irgendwie ist es so, dass mit der Dunkelheit auch die Angst wiederkommt.»

Am Abend fühle sich alles unsicherer an - als würde ein Teil von mir ständig wachsam bleiben». Sie habe zwar jetzt «das krasseste Sicherheitssystem» im Haus. Aber: «Es braucht wohl einfach Zeit, bis sich dieses Gefühl wieder legt», schreibt Anhan ihren Instagram-Followern aus dem österreichischen Urlaubsdomizil.

Die Diebe stahlen unter anderem Schmuck aus dem Haus von Rapper Haftbefehl und seiner Frau Nina Anhan. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa

Anhans Ehemann, der gebürtige Offenbacher Haftbefehl, sorgte zuletzt vor allem durch die Netflix-Dokumentation «Babo - Die Haftbefehl-Story» für Aufsehen. Sie wurde zum Streaming-Hit. Die Dokumentation zeigt sein Leben, seinen Aufstieg als Musiker bis hin zu seinen psychischen Problemen und seiner Drogenabhängigkeit, die ihn fast das Leben kostete. Haftbefehl und Anhan haben zwei gemeinsame Kinder.