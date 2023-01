Fehlermeldung statt Internetwache: Hacker haben den Internetauftritt der Polizei in Baden-Württemberg zeitweise lahmgelegt. Aber der Angriff traf wohl nicht nur sie. Nach Angaben des BSI standen bundesweit vor allem Websites von Flughäfen im Visier der Angreifer.

Stuttgart (dpa/lsw) - Hacker haben einen Angriff auf die Polizei im Südwesten verübt. Das bestätigte das Innenministerium am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Es habe eine sogenannte DDoS-Attacke (Denial of Service) auf mehrere Einrichtungen in ganz Deutschland gegeben, darunter auch auf Internetseiten der Landespolizei, sagte eine Sprecherin. Betroffen war die Homepage polizei-bw.de, an der mehrere Seiten hingen. Bei solchen Attacken würden deutlich mehr Netzressourcen beansprucht als normal, etwa durch eine Vielzahl von Aufrufen. Die Seiten konnten über Stunden hinweg nicht erreicht werden. Am Donnerstagnachmittag waren sie wieder online.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erklärte, man beobachte derzeit mehrere DDoS-Angriffe gegen Ziele in Deutschland. Dabei handele es sich um Attacken insbesondere auf Websites von Flughäfen. „Auch einzelne Ziele im Finanzsektor sind betroffen“, so ein BSI-Sprecher.

Direkte Auswirkungen auf die jeweilige Dienstleistung sind nach Einschätzung des BSI nicht zu erwarten, wenn übliche Schutzmaßnahmen ergriffen würden. Auch Websites der Bundes- und Landesverwaltung werden angegriffen. Diese Angriffe konnten jedoch bislang größtenteils abgewehrt werden und sind ohne gravierende Auswirkungen geblieben. Nach Angaben des BSI sind die Angriffe von der russischen Hackergruppierung Killnet angekündigt worden. „Das BSI hat Betreiber Kritischer Infrastrukturen der betroffenen Sektoren auf etablierte Maßnahmen zur Abwehr und Mitigation von DDoS-Angriffen hingewiesen“, erklärte der BSI-Sprecher.

Aus internen Polizeikreisen in Baden-Württemberg erfuhr die dpa, dass die Landesoberbehörde BITBW am Mittwoch „wellenartig starke und vielfältige Aufrufversuche der Internetseite der Polizei Baden-Württemberg“ festgestellt habe. Es sei demnach teils zu 50 bis 60 Aufrufen pro Sekunde gekommen. Der Angriff habe darauf gezielt, den Webserver und die Online-Services zu überlasten.