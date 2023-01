Fehlermeldung statt Internetwache: Hacker haben den Internetauftritt der Polizei lahmgelegt. Aber der Angriff traf wohl nicht nur sie.

Stuttgart (dpa/lsw) - Hacker haben einen Angriff auf die Polizei im Südwesten verübt. Das bestätigte das Innenministerium am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Es habe eine sogenannte DDoS-Attacke (Denial of Service) auf mehrere Einrichtungen in ganz Deutschland gegeben, darunter auch auf Internetseiten der Landespolizei, sagte eine Sprecherin. Betroffen sei die Homepage polizei-bw.de, an der mehrere Seiten hingen. Bei solchen Attacken würden deutlich mehr Netzressourcen beansprucht als normal, etwa durch eine Vielzahl von Aufrufen. Die Seiten seien weiterhin außer Betrieb.

Aus internen Polizeikreisen erfuhr die dpa, dass die Landesoberbehörde BITBW am Mittwoch „wellenartig starke und vielfältige Aufrufversuche der Internetseite der Polizei Baden-Württemberg“ festgestellt habe. Es sei demnach teils zu 50 bis 60 Aufrufen pro Sekunde gekommen. Der Angriff habe darauf gezielt, den Webserver und die Online-Services zu überlasten. Die Firewall sei zeitweise vollständig ausgelastet gewesen, was zu Verzögerungen auf dem Internetportal geführt habe.

Eingeleitete Gegenmaßnahmen, darunter ein sogenanntes Geoblocking, hätten den Angaben zufolge nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Die Polizei habe dann entschieden, den Internetserver zum Schutz vor möglichen Schäden vorübergehend abzuschalten. Ein möglicher Neustart des Servers und die weitere Vorgehensweise sollte am Donnerstag abgestimmt werden.