Ricarda Lobe traut sich schon immer. Acht Jahre ist es her, da gewann sie den 2. Stiletto Run Rhein-Neckar vor der Rhein-Galerie in Ludwigshafen. Ein Sprint auf Stöckelschuhen. Elf Monate nach der standesamtlichen Trauung im kleinen Kreis in Edingen-Neckarhausen sagen sich die 26-jährige WM- und EM-Teilnehmerin und Deutsche Meisterin im Hürdensprint und der 29 Jahre alte Athletik- und Fitnesstrainer Dominique Böhnisch, der unter anderem am Olympiastützpunkt in Heidelberg arbeitet, am Samstag auf einem Schlossgut in Wachenheim im Zellertal wieder Ja. „Eine ganz schöne Location. Hoffentlich ist das Wetter schön, es soll toll sein“, so die aus Landau stammende Lobe. 75 Gäste seien zur freien Trauung im Schlosspark zugelassen, Familie, welche aus ihrer Trainingsgruppe, Freunde aus der Schulzeit. Die Einschränkung wegen Corona sei okay: „Wir sind glücklich, dass wir heiraten können und es nicht verschieben müssen.“ Am Stützpunkt hatte sie ihren Mann kennengelernt, aber nicht in der Reha: „Als wir uns kennengelernt haben, da war ich noch fit.“