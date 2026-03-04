Die Retter sprechen von einer lebensbedrohlichen Lage. Mit Spezialausrüstung rücken sie dem vermissten Tier zur Hilfe.

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine völlig entkräftete Labrador-Hündin ist von der Feuerwehr in Stuttgart aus einem Moor befreit worden. «Das Tier wurde seit dem Mittag vermisst und befand sich in einer lebensbedrohlichen Lage», heißt es in einer Mitteilung. Die elf Jahre alte Hündin April (englisch) war demzufolge im matschigen Uferbereich eingesunken und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Durch Bellen aufmerksam geworden

Spaziergänger hatten am Dienstag gegen 15.00 Uhr Hundebellen gehört, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Eine Frau entdeckte schließlich das Tier und alarmierte die Feuerwehr. Diese habe die Lage im Moorbereich erkundet und dann unter anderem die Wasserrettungseinheit angefordert. «Ohne geeignete Hilfsmittel war eine Rettung nicht möglich», hieß es.

Zwei Einsatzkräfte mit speziellen Neoprenanzügen seien mit Leinen gesichert zu dem Tier gegangen. «Sie befreiten die entkräftete Hündin behutsam aus dem Morast und brachten sie über die Böschung auf festen Boden.» Dort sei April mit Wasser versorgt und grob gereinigt worden. Decken sollten außerdem helfen, dass die Hündin nicht weiter auskühle.

Auch Polizei im Einsatz

Derweil ermittelte die Polizei den Angaben zufolge die Eigentümerin. Nachdem diese und ihre Hündin wieder zusammen waren, brachten die Beamten die beiden aus dem Wald. Dann ging es in eine Tierarztpraxis.