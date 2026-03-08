Rund zwei Millionen setzen auf Briefwahl, doch in den Wahllokalen in Baden-Württemberg herrscht deutlich mehr Betrieb als vor fünf Jahren. Was das für das Endergebnis bedeuten könnte.

Stuttgart (dpa) - Die Wahlbeteiligung bei der Landtagwahl in Baden-Württemberg könnte nach einer ersten Prognose im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren höher ausfallen. Die Beteiligung in den Wahllokalen - also ohne Briefwähler - habe um 14.00 Uhr gut 41 Prozent betragen und sei damit rund zehn Prozentpunkte höher als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2021, teilte Landeswahlleiterin Cornelia Nesch mit.

Bei der Landtagswahl 2021 sei um 14.00 Uhr eine Wahlbeteiligung der Urnenwähler von knapp 31 Prozent ermittelt worden. Vor fünf Jahren hätten coronabedingt aber auch weniger Wähler in den Wahllokalen abgestimmt und dafür mehr per Briefwahl, hieß es.

Von den rund 7,7 Millionen Wahlberechtigten hätten in diesem Jahr etwa zwei Millionen Briefwahl beantragt. Die Wahllokale sind noch bis 18.00 Uhr geöffnet. Im Anschluss daran wird das vorläufige amtliche Wahlergebnis ermittelt.

Bei der Landtagswahl 2021 unter Corona-Bedingungen lag die Wahlbeteiligung bei 63,8 Prozent.