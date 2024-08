Es waren Lieder für die blaue Stunde, mit denen Sven Regener und seine Band Element of Crime am Mittwoch seine Sommertour startete. Am Wochenende geht das Zeltival im Tollhaus zu Ende.

Ein Jahr fehlt noch zum 40-Jährigen. Das nahe Jubiläum mag Element of Crime inspiriert haben, noch mal alle Platten zu durchstöbern, auch die englischen der ersten Jahren. „Mal was wagen“,