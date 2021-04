So fragil, wie von manchen befürchtet, sind die Sandsteinrippen der Maßwerkfenster nicht, sagt der Silzer Steinmetz Lars Timrott. Er ist mit seinen Mitarbeitern derzeit in der Taufkapelle der Landauer Stiftskirche beschäftigt.

Es sind nach Einschätzung der Denkmalpfleger die einzigen noch erhaltenen Originale des gotischen Baus. Es gebe zwar jede Menge Schäden und auch Risse. „Das sind wahrscheinlich noch Spannungsrisse von früher. Die sind sauber. Da schwingt nichts.“ Auf Klammern könne er also problemlos verzichten.

Am meisten verwendet wurde in der Taufkapelle gelber Sandstein, und der sei in der Pfalz härter als der rote, sagt Timrott. Auch der Kit ist noch in Ordnung, mit dem in jüngerer Zeit die in Blei gefassten Flaschenbodenfenster eingesetzt wurden. Die beiden Fenster sind übrigens unterschiedlich: Das eine hat drei Bögen, das andere zwei und eine Rosette darüber.

Alte Zementausbesserungen bleiben

„Der Stein an sich ist gesund“, sagt Timrott. So haben die Laibungen nicht gebröckelt, als die Steinmetze den alten Farbanstrich mit einem sanften Mikrosandstrahlgerät heruntergeholt haben. Dabei kamen auch alte Steinmetzzeichen zum Vorschein, eins davon ähnelt einem rundlichen Hakenkreuz, ein anderes Pfeilen. Erneuert werden nun die Fugen und der Putz.

Allerdings haben die Arbeiter etliche Löcher und Beschädigungen gefunden, die in früheren Zeiten mit Zementmörtel ausgebessert worden sind. Sie heben sich grau vom gelben Sandstein ab. Timrott fürchtet, zu große Schäden in der Substanz anzurichten, wenn er versuchen würde, die sehr harten Füllungen wieder zu entfernen. Nach Absprache mit den Denkmalpflegern bleiben sie also drin. Denn Probleme würde der Zement nur an der Außenfassade verursachen: Durch eine unterschiedliche Ausdehnung bei Hitze und Kälte gebe der Sandstein als weicheres Material nach und werde zerrieben, erklärt Timrott. Bei Kalkmörtel sei das anders: „Der macht die Bewegung mit.“ Doch in der Kapelle sind die Temperaturschwankungen nicht so groß.

Auf Altbausanierung spezialisiert

Lars Timrott, der ursprünglich aus der Lüneburger Heide bei Bremen stammt, ist auf Altbau und Denkmalsanierung spezialisiert. Acht Mitarbeiter beschäftigt der 47-Jährige in seiner Rinnthaler Werkstatt, er selbst wohnt mit seiner Familie in Silz. Erste Tuchfühlung mit der Pfalz hat er aufgenommen, nachdem er die Meisterschule in Freiburg beendet hatte und für eine Steinmetzfirma Aufträge in der Gegend übernommen hat. 2002 ist er geblieben und hat sich 2007 selbstständig gemacht, zunächst in Göcklingen.

Sein größter Auftrag ist im Moment die Rekonstruktion einer Dach-Balustrade samt zwei Meter hohen Vasen an einem Mannheimer Privathaus. Als Vorlage diene ihm ein Foto aus der Erstehungszeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Auch für die Sanierung des prachtvollen Palais Stanislas in Weißenburg hat ihn der Karlsruher Bauherr engagiert. Immer mal wieder legt er auch in der Baustelle der Lunette 41 Hand an, vor allem, wenn die Arbeit zu schwer wird für die ehrenamtlichen Helfer.

Kommende Woche geht’s an die Wandmalereien

In der Landauer Taufkapelle werden die Steinmetze nicht lange zu tun haben. In der kommenden Woche soll bereits die Sanierung der Wandmalereien starten. Aus Köln kommt dazu die Restauratorin Uta-Barbara Riecke, die wohl bis in den Sommer hinein beschäftigt sein wird, schätzt Dekan Volker Janke. Rundum entlang der Wände sind bereits die Fußbodenplatten herausgenommen worden – hier werden Elektroleitungen für die neue Beleuchtung verlegt.

132.000 Euro sind für die Sanierung veranschlagt. 25.000 Euro steuert die Generaldirektion Kulturelles Erbe in Mainz bei, 30.000 Euro die Deutsche Stiftung Denkmalschutz aus Erträgen der Lotterie Glücksspirale, 16.000 Euro die Landeskirche und 10.000 Euro die Adrienne-und-Otmar-Hornbach-Stiftung. Der Kirchbauverein hat 40.000 Euro Spenden gesammelt, es fehlen noch rund 20.000 Euro.

Die Stiftskirche ist die älteste Kirche Landaus und die größte gotische in der Pfalz. Die Taufkapelle war ursprünglich der Kapitelsaal der Steigerherren, die die Kirche 1333 erbauen ließen. Möglicherweise ist sie mit dem Raum darüber der einzig erhaltene Teil eines noch älteren Baus.

Spenden

Für das Projekt Taufkapelle hat der Kirchbauverein ein Sonderkonto eingerichtet: DE06 5485 0010 1720 4711 09. Informationen finden sich auch im Internet unter www.kirchbauverein-stiftskirche.de