Was für eine verkorkste Saison ist das! Corona hat den TV Bad Bergzabern in der 2. Basketball-Regionalliga mehrmals ausgebremst. Jetzt sorgt die Trainings- und Spielhalle für Stress. Mitten in der entscheidenden Saisonphase mit dem Schlüsselspiel am Samstag (18 Uhr) gegen die SG Weiterstadt.

Die kleine Kreishalle muss herhalten. Was ist passiert? Die sanierte VG-Halle ist ab sofort gesperrt für den Schul- und den Vereinssport. Verbandsbürgermeister Hermann Bohrer als Hausherr drückte in einem Schreiben sein Bedauern aus.

„Das Risiko kann niemand in Kauf nehmen“, erklärt TVB-Abteilungsleiter Reiner Hechler. „An mehreren Stellen hat sich das Holzparkett angehoben. Der Fußboden quillt an mehreren Stellen auf.“ Fachleute haben den Boden bereits inspiziert, Gutachten werden sicherlich folgen. Teilweise würden sich Kanten des Parketts bis zu drei Millimeter nach oben stellen. Hechler versteht den Stopp: „Die Gefahr, an dem unebenen Boden hängen zu bleiben und sich zu verletzen, ist einfach zu groß.“

Holzparkett nicht neu

Die 2021 für über fünf Millionen Euro runderneuerte Halle ist wie neu. Das Holzparkett ist nicht neu. Der Boden war schon in der alten Halle das Schmuckstück. Während der Bauphase wurde er abgedeckt. Der Schaden durch Feuchtigkeit müsse längere Zeit zurückliegen, mutmaßt Hechler. Die Haftungsfrage ist so offen wie der Zeitpunkt, wann repariert wird.

Hechler sieht keine Möglichkeit, für das Landespokal-Finale am 30. April und 1. Mai in die VG-Halle zurückkehren zu können: „Die Saison ist für uns in der VG-Halle vorbei.“ Am Montagabend gab es die Einigung, die Kreishalle sofort und schwerpunktmäßig für die Hallensportarten zu nutzen. Dort könnten auch die terminierten Meisterschaftsspiele in allen Senioren- und Jugendklassen zu den vorgesehenen Zeiten ausgetragen werden.

Schon geübt

Ob das Landesfinale mit acht Topteams (vier Frauen- und vier Männer-mannschaften) in Bad Bergzabern ausgetragen werden könne, stehe in den Sternen. Am Wochenende würden sich Verein und Verband abstimmen, so Hechler.

Am Dienstagabend haben die Basketballer das komplette Equipment in der Kreishalle eingelagert und Vorbereitungen getroffen, damit am Wochenende gespielt werden kann. Übung für den Umzug hatte der Turnverein. Schließlich zogen die Korbjäger während der Kernsanierung der VG-Halle schon einmal in die kleine Kreishalle um. Sie setzen jetzt erst recht auf ihre Fans. Denn für Training und Spiele auf Regionalliga-Niveau sind die Rahmenbedingungen mit anderen Spielfeldmaßen, Brettern und Korbanlagen eigentlich nicht die passenden.

Handicap ausblenden

Wichtig wird es für Team und Trainer Eric Marschke sein, das Handicap auszublenden. Nach der jüngsten Pleite in Frankfurt dürfen sich die Südpfälzer keine weiteren Patzer erlauben. Den Sechsten (14 Punkte) trennen vom Vorletzten Eintracht Frankfurt (12) zwei Zähler. Bei noch ausstehenden fünf oder sechs Saisonspielen der sechs vom Abstieg bedrohten Clubs bedeutet das Spannung pur. Am Samstag gegen den Tabellenneunten SG Weiterstadt muss ein Sieg her. Das Hinspiel verlor der TVB mit 96:97 nach Verlängerung.