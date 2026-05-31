Studierende der Universität laden zu einem Ausflug in die Unterwelt der Landauer Festung – verbunden mit einem Blick in den Abgrund.

Konzept und Umsetzung von „Wer zu lang in den Abgrund blickt…“ stammen von Studierenden des Studiengangs Darstellendes Spiel/Theater. Die Grundzutaten für ihr Abschlussprojekt haben sie dem „Theater der Grausamkeit“ entnommen, das Antonin Artaud in den 1930ern entwickelte. Mit Fantasie und ansteckender Begeisterung verwandelten die Studierenden die vom Festungsbauverein Landau ausgegrabenen unterirdischen Gänge in einen angenehm temperierten und wohlig gruseligen Schauplatz für eine anregende Mischung aus Musik, Licht, und überraschendem Auftauchen.

Gruseln war angesagt. Foto: Abgrundtheater

Maskierte Gestalten in schwarzen Umhängen umringten die Besucher, die sowohl Zuschauer wie Teilnehmer waren. Mit dem aufmunternden Zitat von Dante „Lasst alle Hoffnung fahren, ihr, die ihr hier eintretet“, wurde gleich zu Beginn die Richtung vorgegeben. Denn, was die Darsteller gern wiederholten, „Wer zu lange in den Abgrund blickt…“ merkt irgendwann, dass der Abgrund zurückblickt. Wobei mit dem Abgrund weniger die unterirdischen Gänge gemeint sind als der eigene, seelische Abgrund.

Das Chaos, verkörpert durch eine zierliche Darstellerin mit täuschend sanfter Stimme, brach seine Ketten und entfloh, und der Wächter, mit einem stabilen Holzstock à la Gandalf aus „Herr der Ringe“ bewaffnet, schickte die Besucher in kleinen Gruppen hinterher. Die mal mehr, mal weniger beleuchteten Gänge an sich sorgten schon für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Aus dunklen Nischen tauchten gruselig geschminkte Gestalten auf, die ein bisschen, aber nicht übertrieben viel Wahnsinn verbreiteten.

Frei nach Dante: »Lasst alle Hoffnung fahren«. Foto: Abgrundtheater

Wer Lust hatte, konnte sich auf das Spiel einlassen und Schätze sammeln. Die Studierenden hatten mehrere Stationen aufgebaut, ein Hauch von Indiana Jones und Escape Room Games wehte durch die Gänge. Die Studierenden des Zentrums für Kultur- und Wissensdialog der Hochschule Landau haben ihr Projekt mit einer Reihe von leicht depressiven Zitaten von Philosophen wie Sören Kierkegard oder Schriftstellern wie H. P. Lovecraft angereichert, schließlich sollten sich die Besucher ja den eigenen Abgründen und Ängsten stellen.

Natürlich nicht wirklich, dafür waren Konzept und Ausführung zu verspielt, außerdem wollten die Darsteller nicht ernsthaft mit der Psyche des Publikums experimentieren. Man konnte viel Spaß haben mit den spukhaften Gestalten, die von finsteren Dingen raunten. Irres Gelächter, Deklamieren, Schreien, die Akteure zogen im Lauf des einstündigen Ausflugs in den Abgrund viele Register. Seitens der Zuschauer waren weniger die Nerven als die Trittsicherheit in den unebenen und nicht immer gut ausgeleuchteten Gängen gefordert.

Man konnte durchaus einen Schrecken bekommen. Foto: Abgrundtheater

Eigentlich schade, dass es sich um ein einmaliges Abschlussprojekt handelt. Der abgründige Ausflug in die unterirdischen Gänge der Lunette 41 wäre ein ausgesprochen reizvolles Wochenende- oder Sommerprogramm, in dem sich Theater, Grusel und das Kennenlernen der Festungsgänge verbinden.