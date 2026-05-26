Baden-Württemberg Gruppe vor Freibad angegriffen - fünf Verletzte

Polizei Symbolbild
Als die Polizei eintrifft, sind die Angreifer bereits verschwunden. (Symbolbild)

Nach einem Streit im Freibad eskaliert die Lage vor dem Eingang: Eine Gruppe greift mit Stöcken und Fahrradschlössern an. Mehrere Menschen werden verletzt.

Pforzheim (dpa/lsw) - Mit Stöcken und Fahrradschlössern hat eine Gruppe von Angreifern vor einem Freibad in Pforzheim auf eine andere Gruppe eingeschlagen. Fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt und mussten laut der Polizei medizinisch versorgt werden.

Vor dem Angriff soll es am Montag bereits in dem Freibad einen Streit zwischen den beiden Gruppen gegeben haben. Worum es dabei ging, ist nicht bekannt.

Die späteren Angreifer sollen die andere Gruppe dabei aufgefordert haben, sich vor dem Schwimmbad zu treffen. Als die Besucher das Freibad verließen, sei es dann zum Angriff gekommen.

Wer die Angreifer waren, ist noch unklar. Als die Polizei eintraf, waren sie bereits geflüchtet.

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