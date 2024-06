Ein 19-Jähriger ist in Stuttgart von einer Gruppe von etwa acht Jugendlichen geschlagen und getreten worden. Der Mann sei mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.

Stuttgart (dpa/lsw) - Demnach war der 19-Jährige in der Nacht auf Samstag mit einem Bekannten unterwegs, als die beiden von zunächst zwei Jugendlichen angegriffen worden seien. Dem Bekannten gelang laut Polizei die Flucht, der 19-Jährige sei von den Angreifern zu Boden geschlagen worden. Dann seien etwa sechs weitere Jugendliche hinzugekommen und hätten den am Boden liegenden 19-Jährigen getreten und geschlagen. Dem 19-Jährigen sei eine Bauchtasche entrissen worden, die unbekannten Täter flüchteten.

Mitteilung der Polizei