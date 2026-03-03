Allianz MTV Stuttgart treibt seine Personalplanung an. Der unterlegene Pokal-Finalist setzt auf Kontinuität.

Stuttgart (dpa) - Kurz nach dem verpassten Pokalsieg hat Volleyball-Spitzenclub Allianz MTV Stuttgart die Verträge mit zwei US-Amerikanerinnen verlängert. Mittelblockerin Jasmine Gross und Diagonalangreiferin Lydia Grote werden auch in der kommenden Spielzeit für den Bundesligisten spielen, wie MTV Stuttgart mitteilte. Nach der Niederlage im Pokal-Finale am vergangenen Wochenende gegen Suhl streben die Stuttgarterinnen in dieser Saison noch die deutsche Meisterschaft an.