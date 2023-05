Das Frühlingsfest auf dem Wasen, Helene Fischer in der Schleyer-Halle, die Handballbundesliga in der Porsche-Arena und das Fußball-DFB-Pokal Halbfinale in der Mercedes-Benz Arena: mehrere Großveranstaltungen finden am Mittwoch im Stuttgarter Neckarpark statt. Dazu erschweren noch Streckensperrungen der Deutschen Bahn die Anreise. Die Polizei geht von einem sehr hohen Verkehrsaufkommen aus und wird stärker präsent sein. Rund 90.000 Besucher werden bei den Veranstaltungen erwartet, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Es wird eine frühzeitige Anreise empfohlen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Einsatzschwerpunkt wird laut Polizei das «Hochrisikospiel» des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt sein. Denn hier soll es in der Vergangenheit schon zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Fans gekommen sein. Darum werden am Mittwoch unter anderem Wasserwerfer und Polizeipferde rund um das Stadion bereitstehen.

Pm der Polizei