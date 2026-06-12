Eine Serie mutmaßlich sexuell motivierter Taten beschäftigt Nürtingen: Die Polizei fahndet auch mit Hubschrauber und verdeckten Ermittlern. Was bislang bekannt ist.

Nürtingen (dpa/lsw) - Nachdem eine 13-Jährige und mehrere Frauen in Nürtingen (Kreis Esslingen) mutmaßlich Opfer von Sexualdelikten geworden sind, hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Nähere Angaben zu ihnen machte eine Sprecherin zunächst nicht. Es werde noch ermittelt. Mindestens einer der beiden soll Mittwoch und Donnerstag mehrere Frauen und die Jugendliche auf sexuelle Weise angegriffen beziehungsweise belästigt haben.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten Donnerstag mitgeteilt, dass ein bis dato Unbekannter die 13-Jährige auf einem Feldweg attackiert habe. Einen Tag später sei eine 57 Jahre alte Frau auf demselben Feldweg von einem Mann wohl in sexuell motivierter Absicht vom Fahrrad gezogen und angegangen worden.

Im Nachgang habe sich eine 47-Jährige bei der Polizei gemeldet und einen ähnlichen Vorfall geschildert, teilten die Behörden mit. Eine 35-Jährige habe online eine Anzeige erstattet, weil sie ein Radfahrer im Vorbeifahren unsittlich berührt habe. «Auch diese beiden Taten werden dem Angreifer zugerechnet.»

Die Polizei leitete den Angaben zufolge eine Großfahndung ein, an der unter anderem ein Hubschrauber und verdeckte Ermittler beteiligt waren. Am Vormittag hätten die Einsatzkräfte in Nürtingen einen Tatverdächtigen und einen Begleiter vorläufig festgenommen. Die Sprecherin kündigte weitere Informationen an, sobald diese veröffentlicht werden könnten.